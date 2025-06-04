Gráficos de Xe Currency: de XEU a HKD

Pares De Divisas US Dollar (USD) Populares
Información de divisas
XEU - European Currency Unit
Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de European Currency Unit más popular es de XEU a USD. El código de la divisa European Currency Units es XEU.
HKD - Hong Kong Dollar
Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Hong Kong Dollar más popular es de HKD a USD. El código de la divisa Hong Kong Dollars es HKD. El símbolo de esta divisa es $.More Hong Kong Dollar info
Tipos de divisa en tiempo real
|Divisa
|Tipo
|Cambiar
|EUR / USD
|1.17336
|▲
|GBP / EUR
|1.15240
|▼
|USD / JPY
|147.195
|▼
|GBP / USD
|1.35219
|▲
|USD / CHF
|0.797339
|▼
|USD / CAD
|1.38470
|▲
|EUR / JPY
|172.712
|▲
|AUD / USD
|0.656025
|▲
