Gráficos de Xe Currency: de TVD a DZD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Gráfico de TVD a DZD

Tuvaluan Dollar a Algerian Dinar

1 TVD = 0 DZD

Sep 5, 2025, 08:16 UTC - Sep 5, 2025, 08:16 UTC
TVD/DZD cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Información de divisas

tvd

TVD - Tuvaluan Dollar

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Tuvaluan Dollar más popular es de TVD a USD. El código de la divisa Tuvaluan Dollars es TVD. El símbolo de esta divisa es $.

dzd

DZD - Algerian Dinar

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Algerian Dinar más popular es de DZD a USD. El código de la divisa Algerian Dinars es DZD. El símbolo de esta divisa es دج.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.16783
GBP / EUR1.15314
USD / JPY148.179
GBP / USD1.34667
USD / CHF0.803852
USD / CAD1.37925
EUR / JPY173.048
AUD / USD0.654505

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

