Gráficos de Xe Currency: de TTD a MMK

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnviarGráficosAlertas
Usamos tarifas de mercado medio
Usamos tarifas de mercado medio
Ver cotización de transferencia

Gráfico de TTD a MMK

Trinidadian Dollar a Burmese Kyat

1 TTD = 0 MMK

Sep 5, 2025, 06:00 UTC - Sep 5, 2025, 06:00 UTC
TTD/MMK cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas US Dollar (USD) Populares

Información de divisas

ttd

TTD - Trinidadian Dollar

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Trinidadian Dollar más popular es de TTD a USD. El código de la divisa Trinidadian Dollars es TTD. El símbolo de esta divisa es TT$.

More Trinidadian Dollar info
mmk

MMK - Burmese Kyat

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Burmese Kyat más popular es de MMK a USD. El código de la divisa Burmese Kyats es MMK. El símbolo de esta divisa es K.

More Burmese Kyat info

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.16776
GBP / EUR1.15282
USD / JPY148.192
GBP / USD1.34623
USD / CHF0.804037
USD / CAD1.38018
EUR / JPY173.054
AUD / USD0.653622

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

API de XE Currency Data ►

Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundo

Más información...

Las herramientas de divisas más populares del mundo

Transferencias de dinero internacionales Xe

Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.

Enviar dinero

Gráficos de Xe Currency

Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.

Ver gráficos

Alertas de tipos XE

¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.

Crear alerta
Xe App on iPhone

Descargue la aplicación de Xe

Verifique tarifas en vivo, envíe dinero de forma segura, establezca alertas de tarifas, reciba notificaciones y mucho más.

Escanear

app store svggoogle play svg

Más de 113 millones de descargas en todo el mundo