Gráficos de Xe Currency: de SYP a CZK

Gráfico de SYP a CZK

Syrian Pound a Czech Koruna

1 SYP = 0 CZK

Sep 5, 2025, 00:58 UTC - Sep 5, 2025, 00:58 UTC
SYP/CZK cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Información de divisas

syp

SYP - Syrian Pound

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Syrian Pound más popular es de SYP a USD. El código de la divisa Syrian Pounds es SYP. El símbolo de esta divisa es £.

More Syrian Pound info
czk

CZK - Czech Koruna

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Czech Koruna más popular es de CZK a USD. El código de la divisa Czech Koruny es CZK. El símbolo de esta divisa es Kč.

More Czech Koruna info

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.16582
GBP / EUR1.15352
USD / JPY148.212
GBP / USD1.34479
USD / CHF0.805097
USD / CAD1.38122
EUR / JPY172.787
AUD / USD0.652543

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

