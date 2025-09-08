Gráficos de Xe Currency: de SHP a UZS

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Usamos tarifas de mercado medio
Gráfico de SHP a UZS

Saint Helenian Pound a Uzbekistani Som

1 SHP = 0 UZS

Sep 23, 2025, 04:19 UTC - Sep 23, 2025, 04:19 UTC
SHP/UZS cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Información de divisas

shp

SHP - Saint Helenian Pound

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Saint Helenian Pound más popular es de SHP a USD. El código de la divisa Saint Helenian Pounds es SHP. El símbolo de esta divisa es £.

uzs

UZS - Uzbekistani Som

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Uzbekistani Som más popular es de UZS a USD. El código de la divisa Uzbekistani Sums es UZS. El símbolo de esta divisa es лв.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.18004
GBP / EUR1.14473
USD / JPY147.797
GBP / USD1.35083
USD / CHF0.792295
USD / CAD1.38276
EUR / JPY174.407
AUD / USD0.658728

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%

