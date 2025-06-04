Gráficos de Xe Currency: de MDL a XRP

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Usamos tarifas de mercado medio
Gráfico de MDL a XRP

Moldovan Leu a Ripple

1 MDL = 0 XRP

Sep 3, 2025, 00:10 UTC - Sep 3, 2025, 00:10 UTC
MDL/XRP cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas US Dollar (USD) Populares

Información de divisas

mdl

MDL - Moldovan Leu

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Moldovan Leu más popular es de MDL a USD. El código de la divisa Moldovan Lei es MDL. El símbolo de esta divisa es lei.

xrp

XRP - Ripple

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Ripple más popular es de XRP a USD. El código de la divisa Ripple es XRP.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.16334
GBP / EUR1.14998
USD / JPY148.571
GBP / USD1.33781
USD / CHF0.805340
USD / CAD1.37871
EUR / JPY172.838
AUD / USD0.651673

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

