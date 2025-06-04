Gráficos de Xe Currency: de MDL a PTE

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Gráfico de MDL a PTE

Moldovan Leu a Portuguese Escudo

1 MDL = 0 PTE

Sep 3, 2025, 00:03 UTC - Sep 3, 2025, 00:03 UTC
MDL/PTE cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Información de divisas

mdl

MDL - Moldovan Leu

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Moldovan Leu más popular es de MDL a USD. El código de la divisa Moldovan Lei es MDL. El símbolo de esta divisa es lei.

PTE - Portuguese Escudo

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Portuguese Escudo más popular es de PTE a USD. El código de la divisa Portuguese Escudos es PTE.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.16333
GBP / EUR1.15018
USD / JPY148.609
GBP / USD1.33804
USD / CHF0.805342
USD / CAD1.37855
EUR / JPY172.882
AUD / USD0.651890

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

