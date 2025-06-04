Gráficos de Xe Currency: de MAD a MOP

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Gráfico de MAD a MOP

Moroccan Dirham a Macau Pataca

1 MAD = 0 MOP

Sep 2, 2025, 22:22 UTC - Sep 2, 2025, 22:22 UTC
MAD/MOP cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas US Dollar (USD) Populares

Información de divisas

mad

MAD - Moroccan Dirham

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Moroccan Dirham más popular es de MAD a USD. El código de la divisa Moroccan Dirhams es MAD. El símbolo de esta divisa es MAD.

mop

MOP - Macau Pataca

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Macau Pataca más popular es de MOP a USD. El código de la divisa Macau Patacas es MOP. El símbolo de esta divisa es MOP$.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.16425
GBP / EUR1.15050
USD / JPY148.355
GBP / USD1.33948
USD / CHF0.804627
USD / CAD1.37823
EUR / JPY172.723
AUD / USD0.652016

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

