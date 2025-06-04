Gráficos de Xe Currency: de LBP a XOF

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Usamos tarifas de mercado medio
Gráfico de LBP a XOF

Lebanese Pound a CFA Franc

1 LBP = 0 XOF

Sep 2, 2025, 13:27 UTC - Sep 2, 2025, 13:27 UTC
LBP/XOF cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas US Dollar (USD) Populares

Información de divisas

lbp

LBP - Lebanese Pound

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Lebanese Pound más popular es de LBP a USD. El código de la divisa Lebanese Pounds es LBP. El símbolo de esta divisa es £.

xof

XOF - CFA Franc

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de CFA Franc más popular es de XOF a USD. El código de la divisa CFA Francs es XOF. El símbolo de esta divisa es CFA.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.16397
GBP / EUR1.14873
USD / JPY148.555
GBP / USD1.33709
USD / CHF0.804000
USD / CAD1.37998
EUR / JPY172.914
AUD / USD0.650004

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

