Gráficos de Xe Currency: de LBP a XEU

Gráfico de LBP a XEU

Lebanese Pound a European Currency Unit

1 LBP = 0 XEU

Sep 2, 2025, 13:26 UTC - Sep 2, 2025, 13:26 UTC
LBP/XEU cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas US Dollar (USD) Populares

Información de divisas

lbp

LBP - Lebanese Pound

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Lebanese Pound más popular es de LBP a USD. El código de la divisa Lebanese Pounds es LBP. El símbolo de esta divisa es £.

More Lebanese Pound info

XEU - European Currency Unit

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de European Currency Unit más popular es de XEU a USD. El código de la divisa European Currency Units es XEU.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.16395
GBP / EUR1.14876
USD / JPY148.545
GBP / USD1.33710
USD / CHF0.804033
USD / CAD1.38008
EUR / JPY172.898
AUD / USD0.649895

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

