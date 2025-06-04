Gráficos de Xe Currency: de LBP a SEK

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnviarGráficosAlertas
Usamos tarifas de mercado medio
Usamos tarifas de mercado medio
Ver cotización de transferencia

Gráfico de LBP a SEK

Lebanese Pound a Swedish Krona

1 LBP = 0 SEK

Sep 2, 2025, 13:20 UTC - Sep 2, 2025, 13:20 UTC
LBP/SEK cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas US Dollar (USD) Populares

Información de divisas

lbp

LBP - Lebanese Pound

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Lebanese Pound más popular es de LBP a USD. El código de la divisa Lebanese Pounds es LBP. El símbolo de esta divisa es £.

More Lebanese Pound info
sek

SEK - Swedish Krona

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Swedish Krona más popular es de SEK a USD. El código de la divisa Swedish Kronor es SEK. El símbolo de esta divisa es kr.

More Swedish Krona info

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.16385
GBP / EUR1.14853
USD / JPY148.562
GBP / USD1.33673
USD / CHF0.804244
USD / CAD1.38001
EUR / JPY172.904
AUD / USD0.649688

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

API de XE Currency Data ►

Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundo

Más información...

Las herramientas de divisas más populares del mundo

Transferencias de dinero internacionales Xe

Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.

Enviar dinero

Gráficos de Xe Currency

Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.

Ver gráficos

Alertas de tipos XE

¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.

Crear alerta
Xe App on iPhone

Descargue la aplicación de Xe

Verifique tarifas en vivo, envíe dinero de forma segura, establezca alertas de tarifas, reciba notificaciones y mucho más.

Escanear

app store svggoogle play svg

Más de 113 millones de descargas en todo el mundo