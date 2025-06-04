Gráficos de Xe Currency: de GHS a PEN

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Gráfico de GHS a PEN

Ghanaian Cedi a Peruvian Sol

1 GHS = 0 PEN

Sep 1, 2025, 01:27 UTC - Sep 1, 2025, 01:27 UTC
GHS/PEN cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Información de divisas

ghs

GHS - Ghanaian Cedi

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Ghanaian Cedi más popular es de GHS a USD. El código de la divisa Ghanaian Cedis es GHS. El símbolo de esta divisa es GH₵.

pen

PEN - Peruvian Sol

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Peruvian Sol más popular es de PEN a USD. El código de la divisa Peruvian Soles es PEN. El símbolo de esta divisa es S/..

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.16910
GBP / EUR1.15558
USD / JPY147.352
GBP / USD1.35099
USD / CHF0.801176
USD / CAD1.37431
EUR / JPY172.270
AUD / USD0.653985

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

