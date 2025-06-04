Gráficos de Xe Currency: de CDF a MOP

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnviarGráficosAlertas
Usamos tarifas de mercado medio
Usamos tarifas de mercado medio
Ver cotización de transferencia

Gráfico de CDF a MOP

Congolese Franc a Macau Pataca

1 CDF = 0 MOP

Aug 31, 2025, 05:32 UTC - Aug 31, 2025, 05:32 UTC
CDF/MOP cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas US Dollar (USD) Populares

Información de divisas

cdf

CDF - Congolese Franc

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Congolese Franc más popular es de CDF a USD. El código de la divisa Congolese Francs es CDF. El símbolo de esta divisa es FC.

More Congolese Franc info
mop

MOP - Macau Pataca

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Macau Pataca más popular es de MOP a USD. El código de la divisa Macau Patacas es MOP. El símbolo de esta divisa es MOP$.

More Macau Pataca info

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.16842
GBP / EUR1.15593
USD / JPY147.035
GBP / USD1.35061
USD / CHF0.800592
USD / CAD1.37449
EUR / JPY171.798
AUD / USD0.653840

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

API de XE Currency Data ►

Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundo

Más información...

Las herramientas de divisas más populares del mundo

Transferencias de dinero internacionales Xe

Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.

Enviar dinero

Gráficos de Xe Currency

Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.

Ver gráficos

Alertas de tipos XE

¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.

Crear alerta
Xe App on iPhone

Descargue la aplicación de Xe

Verifique tarifas en vivo, envíe dinero de forma segura, establezca alertas de tarifas, reciba notificaciones y mucho más.

Escanear

app store svggoogle play svg

Más de 113 millones de descargas en todo el mundo