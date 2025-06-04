Gráficos de Xe Currency: de BMD a XDR

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Gráfico de BMD a XDR

Bermudian Dollar a IMF Special Drawing Rights

1 BMD = 0 XDR

Aug 30, 2025, 17:38 UTC - Aug 30, 2025, 17:38 UTC
BMD/XDR cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Información de divisas

bmd

BMD - Bermudian Dollar

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Bermudian Dollar más popular es de BMD a USD. El código de la divisa Bermudian Dollars es BMD. El símbolo de esta divisa es $.

xdr

XDR - IMF Special Drawing Rights

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de IMF Special Drawing Rights más popular es de XDR a USD. El código de la divisa IMF Special Drawing Rights es XDR.

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1.16844
GBP / EUR1.15597
USD / JPY147.026
GBP / USD1.35068
USD / CHF0.800509
USD / CAD1.37442
EUR / JPY171.791
AUD / USD0.653922

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0.25%
CHF1.00%
EUR3.25%
USD4.75%
CAD3.25%
AUD4.35%
NZD4.25%
GBP4.75%

