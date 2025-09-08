Compare el tipo de cambio de Addiko Bank Slovenia EUR a JPY

Con operaciones en Liubliana y una trayectoria regional renovada en 2016, Addiko Bank dd se centra en la banca minorista y para pymes. Ofrece cuentas corrientes y de ahorro, tarjetas, préstamos para consumidores y empresas, pagos y canales digitales con precios transparentes y rápida respuesta. Los gestores de relaciones y los procesos de crédito centralizados apoyan a comerciantes, profesionales y empresas en crecimiento de todo el país.