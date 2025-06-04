El código SWIFT de TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. es
TSIBTWTP 054
Nombre del banco
TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD.
Ciudad
TAICHUNG
Dirección
187 DONGSING RD, NANTUN DISTRICT, TAICHUNG, TAICHUNG, 408
País
TAIWAN
El código SWIFT se verifica y actualiza periódicamente
¿Cuándo debería usar TSIBTWTP054?
Los códigos SWIFT se utilizan para asegurar que tu dinero llegue al lugar correcto al enviar o recibir dinero a través de fronteras. Usa TSIBTWTP054 cuando quieras enviar dinero a TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. en la dirección, ciudad y país mencionados arriba. Confirma siempre que el código SWIFT que usas pertenece al banco de destino.
Desglosando TSIBTWTP054
Los códigos SWIFT/BIC están compuestos por 8 a 11 letras y números para identificar un banco y sucursal específicos en el mundo.
Código bancario (TSIB): Estas 4 letras representan TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD.
Código de país (TW): Estas dos letras muestran que el país del banco es Taiwán.
Código de ubicación (TP): Estos dos caracteres indican la ubicación de la sede central del banco.
Código de sucursal (054): Estos 3 dígitos especifican una rama concreta. Los códigos BIC que terminan en 'XXX', se refieren a la sede central del banco.
TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD.
|Código SWIFT
|TSIBTWTP054
|Código SWIFT (8 caracteres)
|TSIBTWTP
|Código de sucursal
|054
|Nombre del banco
|TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD.
|Nombre de la sucursal
|TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD.
|Dirección
|187 DONGSING RD
|Ciudad
|TAICHUNG
|País
|Taiwán
TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. detalles del código
Los códigos SWIFT correctos son fundamentales para evitar problemas o retrasos en tus transferencias. Antes de usar el código SWIFT, asegúrate de:
Verifica el banco: Verifica dos veces que el nombre del banco coincida con el del banco.
Consulta el nombre de la sucursal: Si usas un código SWIFT específico de una sucursal, asegúrate de que esa rama coincida con la rama del destinatario.
Confirma el país: Los bancos tienen ubicaciones en todo el mundo. Verifica que el código SWIFT corresponda al país del banco de destino.
Preguntas frecuentes sobre TSIBTWTP054
Un código SWIFT es un identificador único utilizado para reconocer bancos e instituciones financieras de todo el mundo para transferencias internacionales de dinero. SWIFT significa Sociedad para la Telecomunicaciones Financieras Interbancarias a nivel Mundial. Estos códigos ayudan a garantizar que los pagos se dirijan al banco y país correctos. Un código SWIFT típico tiene 8 u 11 caracteres e incluye información sobre el banco, país, ubicación y, a veces, una sucursal específica.
No siempre. Algunos bancos utilizan un único código SWIFT (normalmente el código de la oficina central que termina en XXX) para todas las sucursales. Otros asignan códigos SWIFT únicos a ramas individuales, a menudo con los tres últimos caracteres específicos. Si el destinatario proporciona un código específico de la sucursal, lo mejor es usarlo; puede ayudar a acelerar el procesamiento o asegurar que el pago llegue más rápido al lugar correcto.
Deberías usar TSIBTWTP054 al enviar o recibir transferencias bancarias internacionales a TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. en la ciudad y dirección mencionadas anteriormente. Identifica el banco y la sucursal del destinatario, especialmente al enviar fondos a través de fronteras a través de la red SWIFT. Algunos países y tipos de pago pueden no requerir un código SWIFT, así que siempre consulta con tu destinatario o banco antes de iniciar la transferencia.
El código SWIFT/ BICTSIBTWTP054 es para TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. transferencias internacionales. Aquí tienes un desglose de lo que significa cada parte del código:
TSIB – Este es el código bancario, que representa TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD.
TW – Este es el código del país, que muestra que el banco está ubicado en Taiwán
TP – Este es el código de ubicación, que indica la sedecentral del banco
054 – Este es el código de la sucursal, y cuando aparece como 'XXX', se refiere a la oficina principal o a la sucursal principal
Sí, TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. puede operar en varias sucursales. Cada sucursal puede atender diferentes regiones, ofrecer servicios distintos y—en lo que respecta a transferencias bancarias internacionales—algunas incluso pueden usar códigos SWIFT distintos. Es importante identificar la sucursal específica donde se encuentra tu cuenta al proporcionar instrucciones de pago.
Si usas el código SWIFT incorrecto, tu pago podría retrasarse, ser desviado o incluso rechazado por el banco receptor. En algunos casos, los fondos pueden ser devueltos al remitente y pueden aplicarse cargos adicionales. Asegúrate siempre de que el código SWIFT coincida con tu sucursal o el código oficial de la oficina central. Si tienes dudas, contacta con TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. antes de que se realice la transferencia.
