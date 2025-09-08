Si usa un código SWIFT incorrecto, su pago podría retrasarse, desviarse o incluso ser rechazado por el banco receptor. En algunos casos, los fondos podrían ser devueltos al remitente y podrían aplicarse cargos adicionales. Asegúrese siempre de que el código SWIFT coincida con el de su sucursal o el de la oficina central. Si tiene dudas, contacte con LA FINANCIERE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST - LA FINAO antes de realizar la transferencia.