Gráficos de Xe Currency: de XEU a VUV

Gráfico de XEU a VUV

European Currency Unit hasta Vatu de Ni-Vanuatu

1 XEU = 0 VUV

5 sept 2025, 17:55 UTC - 5 sept 2025, 17:55 UTC
XEU/VUV cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Información de divisas

XEU - European Currency Unit

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de European Currency Unit más popular es de XEU a USD. El código de la divisa European Currency Units es XEU.

vuv

VUV - Vatu de Ni-Vanuatu

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Vatu de Ni-Vanuatu más popular es de VUV a USD. El código de la divisa Vatu de Ni-Vanuatu es VUV. El símbolo de esta divisa es VT.

More Vatu de Ni-Vanuatu info

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,17288
GBP / EUR1,15247
USD / JPY147,264
GBP / USD1,35171
USD / CHF0,797575
USD / CAD1,38446
EUR / JPY172,723
AUD / USD0,655687

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

