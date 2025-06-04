Gráficos de Xe Currency: de XEU a JOD

Gráfico de XEU a JOD

European Currency Unit hasta Dinar de Jordania

1 XEU = 0 JOD

5 sept 2025, 17:44 UTC - 5 sept 2025, 17:44 UTC
XEU/JOD cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Populares Dólar estadounidense (USD) Emparejamientos

Información de divisas

XEU - European Currency Unit

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de European Currency Unit más popular es de XEU a USD. El código de la divisa European Currency Units es XEU.

jod

JOD - Dinar de Jordania

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dinar de Jordania más popular es de JOD a USD. El código de la divisa Dinar de Jordania es JOD. El símbolo de esta divisa es JD.

More Dinar de Jordania info

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,17316
GBP / EUR1,15216
USD / JPY147,250
GBP / USD1,35167
USD / CHF0,797502
USD / CAD1,38461
EUR / JPY172,748
AUD / USD0,655591

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

