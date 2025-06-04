Gráficos de Xe Currency: de TTD a DKK

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnviarGráficosAlertas
Utilizamos tarifas de mercado medio
Utilizamos tarifas de mercado medio
Ver presupuesto de transferencia

Gráfico de TTD a DKK

Dólar de Trinidad hasta Corona danesa

1 TTD = 0 DKK

5 sept 2025, 3:23 UTC - 5 sept 2025, 3:23 UTC
TTD/DKK cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Populares Dólar estadounidense (USD) Emparejamientos

Información de divisas

ttd

TTD - Dólar de Trinidad

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dólar de Trinidad más popular es de TTD a USD. El código de la divisa Dólar de Trinidad es TTD. El símbolo de esta divisa es TT$.

More Dólar de Trinidad info
dkk

DKK - Corona danesa

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Corona danesa más popular es de DKK a USD. El código de la divisa Corona danesa es DKK. El símbolo de esta divisa es kr.

More Corona danesa info

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16699
GBP / EUR1,15285
USD / JPY148,158
GBP / USD1,34537
USD / CHF0,804506
USD / CAD1,38073
EUR / JPY172,900
AUD / USD0,652892

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API de XE Currency Data ►

Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundo

Más información...

Las herramientas de divisas más populares del mundo

Transferencias de dinero internacionales Xe

Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.

Enviar dinero

Gráficos de Xe Currency

Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.

Ver gráficos

Alertas de tipos XE

¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.

Crear alerta
Xe App on iPhone

Descargue la aplicación de Xe

Verifique tarifas en vivo, envíe dinero de forma segura, establezca alertas de tarifas, reciba notificaciones y mucho más.

Escanear

app store svggoogle play svg

Más de 113 millones de descargas en todo el mundo