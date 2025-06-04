Gráficos de Xe Currency: de STN a SOS

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Gráfico de STN a SOS

Dobra santotomense hasta Chelín somalí

1 STN = 0 SOS

4 sept 2025, 14:07 UTC - 4 sept 2025, 14:07 UTC
STN/SOS cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Información de divisas

stn

STN - Dobra santotomense

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dobra santotomense más popular es de STN a USD. El código de la divisa Dobra santotomense es STN. El símbolo de esta divisa es Db.

More Dobra santotomense info
sos

SOS - Chelín somalí

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Chelín somalí más popular es de SOS a USD. El código de la divisa Chelín somalí es SOS. El símbolo de esta divisa es S.

More Chelín somalí info

