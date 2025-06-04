Gráficos de Xe Currency: de SHP a CUP

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnviarGráficosAlertas
Utilizamos tarifas de mercado medio
Utilizamos tarifas de mercado medio
Ver presupuesto de transferencia

Gráfico de SHP a CUP

Libra de Santa Elena hasta Peso cubano

1 SHP = 0 CUP

4 sept 2025, 6:25 UTC - 4 sept 2025, 6:25 UTC
SHP/CUP cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Populares Dólar estadounidense (USD) Emparejamientos

Información de divisas

shp

SHP - Libra de Santa Elena

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Libra de Santa Elena más popular es de SHP a USD. El código de la divisa Libra de Santa Elena es SHP. El símbolo de esta divisa es £.

More Libra de Santa Elena info
cup

CUP - Peso cubano

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Peso cubano más popular es de CUP a USD. El código de la divisa Peso cubano es CUP. El símbolo de esta divisa es ₱.

More Peso cubano info

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16600
GBP / EUR1,15219
USD / JPY148,184
GBP / USD1,34346
USD / CHF0,804105
USD / CAD1,38091
EUR / JPY172,783
AUD / USD0,652502

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API de XE Currency Data ►

Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundo

Más información...

Las herramientas de divisas más populares del mundo

Transferencias de dinero internacionales Xe

Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.

Enviar dinero

Gráficos de Xe Currency

Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.

Ver gráficos

Alertas de tipos XE

¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.

Crear alerta
Xe App on iPhone

Descargue la aplicación de Xe

Verifique tarifas en vivo, envíe dinero de forma segura, establezca alertas de tarifas, reciba notificaciones y mucho más.

Escanear

app store svggoogle play svg

Más de 113 millones de descargas en todo el mundo