Gráficos de Xe Currency: de SGD a VAL

Gráfico de SGD a VAL

Dólar singapurense hasta Vatican City Lira

1 SGD = 0 VAL

4 sept 2025, 3:45 UTC - 4 sept 2025, 3:45 UTC
SGD/VAL cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Información de divisas

sgd

SGD - Dólar singapurense

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dólar singapurense más popular es de SGD a USD. El código de la divisa Dólar singapurense es SGD. El símbolo de esta divisa es S$.

VAL - Vatican City Lira

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Vatican City Lira más popular es de VAL a USD. El código de la divisa Vatican City Lire es VAL.

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16539
GBP / EUR1,15247
USD / JPY148,220
GBP / USD1,34307
USD / CHF0,804264
USD / CAD1,38055
EUR / JPY172,734
AUD / USD0,653372

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

