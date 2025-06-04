Gráficos de Xe Currency: de MDL a LKR

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Utilizamos tarifas de mercado medio
Gráfico de MDL a LKR

Leu moldavo hasta Rupia de Sri Lanka

1 MDL = 0 LKR

2 sept 2025, 23:25 UTC - 2 sept 2025, 23:25 UTC
MDL/LKR cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Populares Dólar estadounidense (USD) Emparejamientos

Información de divisas

mdl

MDL - Leu moldavo

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Leu moldavo más popular es de MDL a USD. El código de la divisa Leu moldavo es MDL. El símbolo de esta divisa es lei.

lkr

LKR - Rupia de Sri Lanka

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Rupia de Sri Lanka más popular es de LKR a USD. El código de la divisa Rupia de Sri Lanka es LKR. El símbolo de esta divisa es ₨.

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16348
GBP / EUR1,15052
USD / JPY148,498
GBP / USD1,33860
USD / CHF0,805048
USD / CAD1,37848
EUR / JPY172,775
AUD / USD0,651837

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

