Gráficos de Xe Currency: de MAD a KGS

Gráfico de MAD a KGS

Dírham marroquí hasta Som kirgistaní

1 MAD = 0 KGS

2 sept 2025, 22:05 UTC - 2 sept 2025, 22:05 UTC
MAD/KGS cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Información de divisas

mad

MAD - Dírham marroquí

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dírham marroquí más popular es de MAD a USD. El código de la divisa Dírham marroquí es MAD. El símbolo de esta divisa es MAD.

kgs

KGS - Som kirgistaní

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Som kirgistaní más popular es de KGS a USD. El código de la divisa Som kirgistaní es KGS. El símbolo de esta divisa es лв.

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16438
GBP / EUR1,15047
USD / JPY148,321
GBP / USD1,33958
USD / CHF0,804466
USD / CAD1,37811
EUR / JPY172,702
AUD / USD0,652047

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

