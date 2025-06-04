Gráficos de Xe Currency: de LINK a HRK

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnviarGráficosAlertas
Utilizamos tarifas de mercado medio
Utilizamos tarifas de mercado medio
Comprar criptomonedas en Kraken

Gráfico de LINK a HRK

Chainlink hasta Kuna croata

1 LINK = 0 HRK

2 sept 2025, 13:05 UTC - 2 sept 2025, 13:05 UTC
LINK/HRK cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Populares Dólar estadounidense (USD) Emparejamientos

Información de divisas

link

LINK - Chainlink

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Chainlink más popular es de LINK a USD. El código de la divisa Chainlink es LINK.

More Chainlink info
hrk

HRK - Kuna croata

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Kuna croata más popular es de HRK a USD. El código de la divisa Kuna croata es HRK. El símbolo de esta divisa es kn.

More Kuna croata info

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16229
GBP / EUR1,14843
USD / JPY148,786
GBP / USD1,33481
USD / CHF0,805049
USD / CAD1,38072
EUR / JPY172,932
AUD / USD0,648619

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API de XE Currency Data ►

Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundo

Más información...

Las herramientas de divisas más populares del mundo

Transferencias de dinero internacionales Xe

Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.

Enviar dinero

Gráficos de Xe Currency

Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.

Ver gráficos

Alertas de tipos XE

¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.

Crear alerta
Xe App on iPhone

Descargue la aplicación de Xe

Verifique tarifas en vivo, envíe dinero de forma segura, establezca alertas de tarifas, reciba notificaciones y mucho más.

Escanear

app store svggoogle play svg

Más de 113 millones de descargas en todo el mundo