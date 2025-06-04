Gráficos de Xe Currency: de LAK a YER

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnviarGráficosAlertas
Utilizamos tarifas de mercado medio
Utilizamos tarifas de mercado medio
Ver presupuesto de transferencia

Gráfico de LAK a YER

Kip laosiano hasta Rial yemení

1 LAK = 0 YER

2 sept 2025, 6:52 UTC - 2 sept 2025, 6:52 UTC
LAK/YER cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Populares Dólar estadounidense (USD) Emparejamientos

Información de divisas

lak

LAK - Kip laosiano

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Kip laosiano más popular es de LAK a USD. El código de la divisa Kip laosiano es LAK. El símbolo de esta divisa es ₭.

More Kip laosiano info
yer

YER - Rial yemení

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Rial yemení más popular es de YER a USD. El código de la divisa Rial yemení es YER. El símbolo de esta divisa es ﷼.

More Rial yemení info

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,17043
GBP / EUR1,15567
USD / JPY148,006
GBP / USD1,35263
USD / CHF0,801387
USD / CAD1,37479
EUR / JPY173,231
AUD / USD0,654043

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API de XE Currency Data ►

Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundo

Más información...

Las herramientas de divisas más populares del mundo

Transferencias de dinero internacionales Xe

Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.

Enviar dinero

Gráficos de Xe Currency

Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.

Ver gráficos

Alertas de tipos XE

¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.

Crear alerta
Xe App on iPhone

Descargue la aplicación de Xe

Verifique tarifas en vivo, envíe dinero de forma segura, establezca alertas de tarifas, reciba notificaciones y mucho más.

Escanear

app store svggoogle play svg

Más de 113 millones de descargas en todo el mundo