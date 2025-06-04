Gráficos de Xe Currency: de KES a BDT

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Gráfico de KES a BDT

Chelín keniano hasta Taka bengalí

1 KES = 0 BDT

2 sept 2025, 1:06 UTC - 2 sept 2025, 1:06 UTC
KES/BDT cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Populares Dólar estadounidense (USD) Emparejamientos

Información de divisas

kes

KES - Chelín keniano

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Chelín keniano más popular es de KES a USD. El código de la divisa Chelín keniano es KES. El símbolo de esta divisa es KSh.

bdt

BDT - Taka bengalí

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Taka bengalí más popular es de BDT a USD. El código de la divisa Taka bengalí es BDT. El símbolo de esta divisa es ৳.

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,17026
GBP / EUR1,15665
USD / JPY147,374
GBP / USD1,35358
USD / CHF0,801402
USD / CAD1,37503
EUR / JPY172,466
AUD / USD0,654886

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

