Gráficos de Xe Currency: de JPY a XAG

Utilizamos tarifas de mercado medio
Gráfico de JPY a XAG

Yen japonés hasta Onza de plata

1 JPY = 0 XAG

2 sept 2025, 1:02 UTC - 2 sept 2025, 1:02 UTC
JPY/XAG cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Información de divisas

jpy

JPY - Yen japonés

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Yen japonés más popular es de JPY a USD. El código de la divisa Yen japonés es JPY. El símbolo de esta divisa es ¥.

xag

XAG - Onza de plata

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Onza de plata más popular es de XAG a USD. El código de la divisa Onza de plata es XAG.

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,17033
GBP / EUR1,15659
USD / JPY147,379
GBP / USD1,35360
USD / CHF0,801332
USD / CAD1,37499
EUR / JPY172,483
AUD / USD0,655035

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

