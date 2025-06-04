Gráficos de Xe Currency: de IEP a ETH

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Utilizamos tarifas de mercado medio
Gráfico de IEP a ETH

Irish Pound hasta Ethereum

1 IEP = 0 ETH

1 sept 2025, 17:59 UTC - 1 sept 2025, 17:59 UTC
IEP/ETH cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Populares Dólar estadounidense (USD) Emparejamientos

Información de divisas

IEP - Irish Pound

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Irish Pound más popular es de IEP a USD. El código de la divisa Irish Pounds es IEP.

eth

ETH - Ethereum

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Ethereum más popular es de ETH a USD. El código de la divisa Ethereum es ETH. El símbolo de esta divisa es Ξ.

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,17041
GBP / EUR1,15708
USD / JPY147,219
GBP / USD1,35425
USD / CHF0,801155
USD / CAD1,37550
EUR / JPY172,306
AUD / USD0,655276

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

