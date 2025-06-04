Gráficos de Xe Currency: de DJF a CZK

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Utilizamos tarifas de mercado medio
Gráfico de DJF a CZK

Franco de Yibuti hasta Corona checa

1 DJF = 0 CZK

31 ago 2025, 19:01 UTC - 31 ago 2025, 19:01 UTC
DJF/CZK cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Populares Dólar estadounidense (USD) Emparejamientos

Información de divisas

djf

DJF - Franco de Yibuti

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Franco de Yibuti más popular es de DJF a USD. El código de la divisa Franco de Yibuti es DJF. El símbolo de esta divisa es Fdj.

czk

CZK - Corona checa

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Corona checa más popular es de CZK a USD. El código de la divisa Corona checa es CZK. El símbolo de esta divisa es Kč.

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16862
GBP / EUR1,15477
USD / JPY147,134
GBP / USD1,34949
USD / CHF0,800475
USD / CAD1,37496
EUR / JPY171,943
AUD / USD0,653659

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

