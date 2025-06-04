Gráficos de Xe Currency: de DEM a SPL

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Utilizamos tarifas de mercado medio
Gráfico de DEM a SPL

German Deutsche Mark hasta Luigino de Seborga

1 DEM = 0 SPL

31 ago 2025, 18:50 UTC - 31 ago 2025, 18:50 UTC
DEM/SPL cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Información de divisas

DEM - German Deutsche Mark

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de German Deutsche Mark más popular es de DEM a USD. El código de la divisa German Deutsche Marks es DEM.

spl

SPL - Luigino de Seborga

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Luigino de Seborga más popular es de SPL a USD. El código de la divisa Luigino de Seborga es SPL.

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16766
GBP / EUR1,15626
USD / JPY147,029
GBP / USD1,35012
USD / CHF0,801515
USD / CAD1,37471
EUR / JPY171,679
AUD / USD0,653988

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

