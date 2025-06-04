Gráficos de Xe Currency: de DEM a ESP

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnviarGráficosAlertas
Utilizamos tarifas de mercado medio
Utilizamos tarifas de mercado medio
Ver presupuesto de transferencia

Gráfico de DEM a ESP

German Deutsche Mark hasta Spanish Peseta

1 DEM = 0 ESP

31 ago 2025, 18:39 UTC - 31 ago 2025, 18:39 UTC
DEM/ESP cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Populares Dólar estadounidense (USD) Emparejamientos

Información de divisas

DEM - German Deutsche Mark

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de German Deutsche Mark más popular es de DEM a USD. El código de la divisa German Deutsche Marks es DEM.

ESP - Spanish Peseta

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Spanish Peseta más popular es de ESP a USD. El código de la divisa Spanish Pesetas es ESP.

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16851
GBP / EUR1,15635
USD / JPY147,026
GBP / USD1,35120
USD / CHF0,800518
USD / CAD1,37452
EUR / JPY171,801
AUD / USD0,654031

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API de XE Currency Data ►

Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundo

Más información...

Las herramientas de divisas más populares del mundo

Transferencias de dinero internacionales Xe

Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.

Enviar dinero

Gráficos de Xe Currency

Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.

Ver gráficos

Alertas de tipos XE

¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.

Crear alerta
Xe App on iPhone

Descargue la aplicación de Xe

Verifique tarifas en vivo, envíe dinero de forma segura, establezca alertas de tarifas, reciba notificaciones y mucho más.

Escanear

app store svggoogle play svg

Más de 113 millones de descargas en todo el mundo