Gráficos de Xe Currency: de CZK a RSD

Utilizamos tarifas de mercado medio
Corona checa hasta Dinar serbio

1 CZK = 0 RSD

31 ago 2025, 17:26 UTC - 31 ago 2025, 17:26 UTC
Información de divisas

czk

CZK - Corona checa

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Corona checa más popular es de CZK a USD. El código de la divisa Corona checa es CZK. El símbolo de esta divisa es Kč.

rsd

RSD - Dinar serbio

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dinar serbio más popular es de RSD a USD. El código de la divisa Dinar serbio es RSD. El símbolo de esta divisa es Дин..

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16076
GBP / EUR1,16327
USD / JPY147,303
GBP / USD1,35028
USD / CHF0,808476
USD / CAD1,37454
EUR / JPY170,984
AUD / USD0,654055

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

