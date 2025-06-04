Gráficos de Xe Currency: de BMD a TND

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnviarGráficosAlertas
Utilizamos tarifas de mercado medio
Utilizamos tarifas de mercado medio
Ver presupuesto de transferencia

Gráfico de BMD a TND

Dólar de las Bermudas hasta Dinar tunisio

1 BMD = 0 TND

30 ago 2025, 17:23 UTC - 30 ago 2025, 17:23 UTC
BMD/TND cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Populares Dólar estadounidense (USD) Emparejamientos

Información de divisas

bmd

BMD - Dólar de las Bermudas

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dólar de las Bermudas más popular es de BMD a USD. El código de la divisa Dólar de las Bermudas es BMD. El símbolo de esta divisa es $.

More Dólar de las Bermudas info
tnd

TND - Dinar tunisio

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dinar tunisio más popular es de TND a USD. El código de la divisa Dinar tunisio es TND. El símbolo de esta divisa es د.ت.

More Dinar tunisio info

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16842
GBP / EUR1,15600
USD / JPY147,024
GBP / USD1,35070
USD / CHF0,800507
USD / CAD1,37439
EUR / JPY171,786
AUD / USD0,653953

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API de XE Currency Data ►

Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundo

Más información...

Las herramientas de divisas más populares del mundo

Transferencias de dinero internacionales Xe

Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.

Enviar dinero

Gráficos de Xe Currency

Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.

Ver gráficos

Alertas de tipos XE

¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.

Crear alerta
Xe App on iPhone

Descargue la aplicación de Xe

Verifique tarifas en vivo, envíe dinero de forma segura, establezca alertas de tarifas, reciba notificaciones y mucho más.

Escanear

app store svggoogle play svg

Más de 113 millones de descargas en todo el mundo