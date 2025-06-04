Gráficos de Xe Currency: de AZM a LBP

Gráfico de AZM a LBP

Azerbaijani Manat hasta Libra libanesa

1 AZM = 0 LBP

30 ago 2025, 13:55 UTC - 30 ago 2025, 13:55 UTC
AZM/LBP cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Información de divisas

AZM - Azerbaijani Manat

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Azerbaijani Manat más popular es de AZM a USD. El código de la divisa Azerbaijani Manats es AZM.

lbp

LBP - Libra libanesa

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Libra libanesa más popular es de LBP a USD. El código de la divisa Libra libanesa es LBP. El símbolo de esta divisa es £.

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16840
GBP / EUR1,15586
USD / JPY147,031
GBP / USD1,35051
USD / CHF0,800558
USD / CAD1,37471
EUR / JPY171,791
AUD / USD0,653899

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

