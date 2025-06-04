Gráficos de Xe Currency: de AWG a LVL

Gráfico de AWG a LVL

Florín holandés o de Aruba hasta Lat letón

1 AWG = 0 LVL

30 ago 2025, 12:18 UTC - 30 ago 2025, 12:18 UTC
AWG/LVL cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Información de divisas

awg

AWG - Florín holandés o de Aruba

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Florín holandés o de Aruba más popular es de AWG a USD. El código de la divisa Florín holandés o de Aruba es AWG. El símbolo de esta divisa es ƒ.

lvl

LVL - Lat letón

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Lat letón más popular es de LVL a USD. El código de la divisa Lat letón es LVL. El símbolo de esta divisa es Ls.

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16840
GBP / EUR1,15585
USD / JPY147,025
GBP / USD1,35049
USD / CHF0,800499
USD / CAD1,37482
EUR / JPY171,784
AUD / USD0,653935

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

