CUC - Cuban Convertible Peso

El Cuban Convertible Peso es la moneda de Cuba. Nuestro ranking de divisas muestra que el tipo de cambio más popular de Cuban Convertible Peso es el tipo de cambio CUC a USD. El código de divisa de Cuba Convertible Peso es CUC , y el símbolo monetario es $. A continuación, encontrará las tarifas de Cuban Convertible Peso y un conversor de divisas.

Warning: As of 14th November 2004, all exchange between CUC and USD is subject to a 10% Cuban tax on top of all exchange rates.

As of 14th March 2011, exports are exempt from the 10% Cuban tax.