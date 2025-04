BYR - Belarusian Ruble

El Belarusian Ruble es la moneda de Belarus. Nuestro ranking de divisas muestra que el tipo de cambio más popular de Belarusian Ruble es el tipo de cambio BYR a USD. El código de divisa de Belarus Ruble es BYR , y el símbolo monetario es Br. A continuación, encontrará las tarifas de Belarusian Ruble y un conversor de divisas.

Notice: On July 1, 2016 the New Belarusian ruble (BYN) replaced the Belarusian ruble (BYR) at a ratio of 1:10,000.