Compare el tipo de cambio de Raiffeisen RSD a JPY

Raiffeisen Bank es un grupo bancario líder en Europa Central y del Este, que ofrece servicios financieros integrales a clientes minoristas, corporativos e institucionales. Es una filial de Raiffeisen Bank International (RBI), con sede en Austria, y opera en varios países con una sólida presencia local. El banco es reconocido por su enfoque centrado en el cliente, su transformación digital y sus prácticas empresariales sostenibles.