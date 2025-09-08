Compare el tipo de cambio de Norddeutsche Landesbank EUR a CAD

Norddeutsche Landesbank (Nord/LB). Fundado en 1765 con raíces en la banca estatal, Nord/LB es un banco regional alemán con sede en Hannover. Participado mayoritariamente por los estados federados de Baja Sajonia y Sajonia-Anhalt, actúa como institución central para las cajas de ahorros regionales. El banco se centra en la banca corporativa y de inversión, la financiación inmobiliaria y de proyectos, la financiación de aeronaves y buques, los servicios comerciales, la tesorería y la atención a clientes del sector público en Alemania y en determinados mercados internacionales.