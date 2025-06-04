Compara Banques Populaires EUR con GBP tipo de cambio

,Las Banques Populaires son bancos cooperativos regionales del Grupo BPCE. De propiedad de sus miembros y con presencia local, ofrecen servicios de banca minorista y para pymes, pagos, hipotecas, ahorros, seguros y servicios corporativos en toda Francia. Sus plataformas compartidas y su alcance nacional se combinan con la toma de decisiones regional para apoyar a las comunidades y a los emprendedores.