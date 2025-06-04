Compara Bankinter Portugal EUR con CHF tipo de cambio
¿Estás pensando en usar Bankinter Portugal para tu transferencia de EUR a CHF? Compara Bankinter Portugal tipos de cambio y comisiones para descubrir tus posibles ahorros con Xe.
|Proveedor
|Tipo de cambio
|Comisión de transferencia
|El destinatario recibe
0.894100
|€0
CHF894.10Enviar ahora
Aún no tenemos tarifas de Bankinter Portugal para este par de divisas, pero puedes comparar una cotización de Bankinter Portugal con la tasa en vivo de Xe para ver el ahorro potencial. Vuelve pronto, siempre estamos ampliando nuestros datos para ofrecerte más tarifas.
Sobre Bankinter S.A. Sucursal em Portugal
,Bankinter Portugal, con sede en Lisboa desde 2016, ofrece servicios a particulares y empresas con cuentas, hipotecas, préstamos para consumo y pymes, pagos y productos de inversión. Lleva el servicio y el asesoramiento digital de Bankinter al mercado portugués, apoyando a empresas inmobiliarias, emprendedores y profesionales.
¿Qué tan rápido es un Bankinter Portugal EUR para CHF transferencia?
Los tiempos de entrega para transferencias internacionales con Bankinter Portugal de Países Miembros del Euro a Suiza varían según el método de pago y el momento de la transacción. Normalmente, las transferencias bancarias internacionales tardan entre 1 y 5 días laborables. Factores como los festivos bancarios y los controles de seguridad también pueden afectar la entrega. Comprueba los tiempos límite de Bankinter S.A. Sucursal em Portugalpara evitar retrasos.
¿Cuáles son Bankinter Portugal las comisiones de transferencia?
Bankinter Portugal costes de transferencia internacional de dinero de EUR a CHF dependen de factores como el importe de la transferencia. Normalmente, las transferencias más grandes conllevan comisiones más bajas y mejores tipos de cambio. Consulta la tabla comparativa para comparar Bankinter Portugal comisiones con Xe.
Millones de personas en todo el mundo confían en Xe
Preguntas más frecuentes
El tipo de cambio ofrecido por Bankinter Portugal para convertir Euro (EUR) a Franco suizo (CHF) puede incluir un margen superior al tipo real de mercado medio. Esto significa que podrías recibir menos Franco suizo de lo esperado. Utiliza nuestra tabla comparativa para ver cómo se compara la tarifa de Bankinter Portugalcon la de Xe y otros proveedores.
Bankinter Portugal puede cobrar una tarifa fija por transferencia, una tarifa porcentual o ambas, dependiendo del método y destino de la transferencia. Estas comisiones—junto con el tipo de cambio—afectan a cuánto recibe tu destinatario. Nuestra herramienta lo desglosa para que puedas comparar el coste total con otras opciones como Xe.
Las transferencias de Euro a Franco suizo con Bankinter Portugal suelen tardar entre 1 y 5 días laborables. El momento depende de los tiempos límite, festivos, el país de destino y los tiempos de procesamiento del banco receptor. Xe ofrece entrega el mismo día para la mayoría de las transferencias.
Bankinter Portugal pueden tener límites diarios o por transferencia para transferencias internacionales. También puede que necesites acudir a una sucursal para obtener cantidades mayores. Xe soporta límites de envío online más altos, ofreciendo flexibilidad y comodidad al transferir sumas mayores internacionalmente.
Muchos proveedores, incluidos Bankinter Portugal, pueden actualizar sus tipos de cambio en función de las condiciones del mercado. Sin embargo, las tarifas pueden fijarse una vez al día o ajustarse con menos frecuencia que las de servicios dedicados a divisas. Xe actualiza las tasas en directo, dándote mayor control sobre cuándo enviar.