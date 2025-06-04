Compara Bank of Finland EUR con AUD tipo de cambio

,Fundado en 1811 y con sede en Helsinki, el Banco de Finlandia es el banco central del país y miembro del Eurosistema. Contribuye a la política monetaria de la eurozona, emite billetes, gestiona reservas, supervisa los pagos y vigila la estabilidad financiera. La investigación y el análisis, el apoyo a la supervisión y la labor de prevención de crisis sustentan un sistema financiero resiliente.