MRU - Mauritanian Ouguiya

The Mauritanian Ouguiya is the currency of Mauritania. Our currency rankings show that the most popular Mauritanian Ouguiya exchange rate is the MRU to USD rate. The currency code for Mauritania Ouguiya is MRU, and the currency symbol is UM. Below, you'll find Mauritanian Ouguiya rates and a currency converter.

Mauritanian Ouguiya Stats

NameMauritanian Ouguiya
SymbolUM
Minor unit1/5 = Khoums
Minor unit symbolKhoums
Top MRU conversionMRU to USD
Top MRU chartMRU to USD chart

Mauritanian Ouguiya Profile

CoinsFreq used: UM1, UM5, UM10, UM20
Rarely used: Khoums1
Bank notesFreq used: UM50, UM100, UM200, UM500, UM1000
Central bankBanque Centrale de Mauritanie
Users
Mauritania

