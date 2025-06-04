Μεταφέρετε το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο σε παγκόσμιο επίπεδο

Επεκτείνετε το χαρτοφυλάκιό σας στο εξωτερικό με μεταφορές σε περισσότερες από 190 χώρες και 130 νομίσματα.

Ξεκινήστε την εξοικονόμηση χρημάτων στις μεταφορές
Spend less, invest the rest

Συγκρίνετε επιτόκια και μετατρέψτε τις αποταμιεύσεις σε επενδύσεις

Είτε επενδύετε σε ξένες μετοχές, είτε σε ακίνητα, είτε σε μια ενδιαφέρουσα νεοφυή επιχείρηση, τα ανταγωνιστικά επιτόκια και οι χαμηλές προμήθειες διασφαλίζουν ότι περισσότερα από τα χρήματά σας πηγαίνουν στις επενδύσεις σας.

Συγκρίνετε τιμές Στείλτε τώρα
We’re here to help

24/5 υποστήριξη από εμπειρογνώμονες σε παγκόσμιο επίπεδο

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη μεταφορά μεγάλων ποσών για την αύξηση του επενδυτικού σας χαρτοφυλακίου; Η ομάδα μας είναι εδώ για να σας βοηθήσει να περιηγηθείτε στη διαδικασία μεταφοράς. Συνδεθείτε με τους ειδικούς μας στη μεταφορά σήμερα μέσω τηλεφώνου, ζωντανής συνομιλίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Καλέστε μας: +1 (800) 772-7779 Κέντρο βοήθειας

Απολαύστε το πλεονέκτημα της Xe

Maximize your money with Xe

Επιτόκια που χτυπούν τις τράπεζες

Προσφέρουμε σταθερά καλύτερες τιμές από τις τράπεζες, εξασφαλίζοντάς σας τη μεγαλύτερη αξία για τα χρήματά σας. Συγκρίνετε μας με την τράπεζά σας και δείτε τη διαφορά.

What you see is what you get

Χαμηλές έως μηδενικές αμοιβές

Χρεώνουμε λιγότερο, ώστε να εξοικονομείτε περισσότερα. Επιπλέον, εμφανίζουμε πάντα όλες τις χρεώσεις πριν επιβεβαιώσετε τη μεταφορά σας, ώστε να γνωρίζετε ακριβώς τι πληρώνετε.

90% of transfers arrive in minutes.

Αστραπιαίες μεταφορές

Κάνουμε την αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό γρήγορη και εύκολη. 90% των μεταφορών φτάνουν μέσα σε λίγα λεπτά, διασφαλίζοντας ότι τα χρήματά σας φτάνουν στον προορισμό τους όταν τα χρειάζεστε.

Trusted & Secure

30+ χρόνια αριστείας

Η φήμη μας βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Περισσότεροι από 280 εκατ. άνθρωποι βασίζονται στις ασφαλείς υπηρεσίες μας για τη διεκπεραίωση χιλιάδων παγκόσμιων συναλλαγών καθημερινά.

Track every step of the way

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο

Με την παρακολούθηση της μεταφοράς σε πραγματικό χρόνο, είστε πάντα ενήμεροι. Πρόσβαση σε ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο ανά πάσα στιγμή, απευθείας από το λογαριασμό σας.

Set it and forget it

Επαναλαμβανόμενες πληρωμές

Θέλετε να ρυθμίσετε επαναλαμβανόμενες πληρωμές για πράγματα όπως φόροι, λογαριασμοί, επενδύσεις ή υποθήκες; Το Xe σας διευκολύνει στη ρύθμιση επαναλαμβανόμενων πληρωμών.

Συγκρίνετε μας με την τράπεζά σας

Η Xe προσφέρει σταθερά καλύτερες συναλλαγματικές ισοτιμίες από τις τράπεζες, ώστε να μπορείτε να κρατάτε περισσότερα χρήματα στην τσέπη σας. Με εκ των προτέρων τιμολόγηση και χωρίς αιφνιδιαστικές χρεώσεις, ξεπερνάμε τις παραδοσιακές τράπεζες.

Συγκρίνετε τιμές
The better way to transfer bank-to-bank

Μεταφέρετε περισσότερα με υψηλότερα όρια αποστολής

Προσφέρουμε υψηλότερα όρια μεταφοράς από τις παραδοσιακές τράπεζες, επιτρέποντάς σας να στέλνετε περισσότερα με μία μόνο μεταφορά. Αποχαιρετήστε το μοίρασμα μεγαλύτερων ποσών και απολαύστε έναν απλούστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο διακίνησης των χρημάτων σας.

Ξεκινήστε την αποστολή
Timing is everything

Χρησιμοποιήστε τα διαγράμματα νομισμάτων μας για να χρονομετρήσετε τη μεταφορά σας

Τα διαδραστικά διαγράμματα νομισμάτων της Xe είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάλυση των ιστορικών τάσεων που σας βοηθά να λαμβάνετε πιο τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Ακόμη και η παραμικρή διαφορά στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορεί να έχει δραστικό αντίκτυπο στην αξία.

Μάθετε περισσότερα

Θέλετε να επενδύσετε σε...

Own a property abroad?

Ακίνητα στο εξωτερικό;

Αναπτύξτε τις επενδύσεις σας σε ακίνητα διεθνώς με την Xe. Οι ανταγωνιστικές μας συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι γρήγορες, ασφαλείς μεταφορές σας βοηθούν να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες για ακίνητα σε όλο τον κόσμο.

Go global with your portfolio?

Μετοχές στο εξωτερικό;

Διαφοροποιήστε το χαρτοφυλάκιό σας διασυνοριακά με το Xe. Τα συναλλαγματικά δεδομένα μας σε πραγματικό χρόνο και η απρόσκοπτη διαδικασία μεταφοράς σας βοηθούν να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες στις ξένες αγορές.

Do business without borders?

Επέκταση της εμβέλειας;

Επεκτείνετε την εμβέλεια της εταιρείας σας με το Xe. Οι εξειδικευμένες εταιρικές υπηρεσίες μας και οι επιλογές μαζικής μεταφοράς απλοποιούν τη διαχείριση των παγκόσμιων οικονομικών κινήσεων, επιτρέποντάς σας να επικεντρωθείτε στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Μεταφέρετε χρήματα για να επενδύσετε στο εξωτερικό με το Xe

Create account

Δημιουργία λογαριασμού

Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και κάποιες πρόσθετες πληροφορίες.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Άμεση προσφορά

Λάβετε μια ζωντανή τραπεζική ισοτιμία μεταφοράς χρημάτων για το νόμισμα που επιλέξατε.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Στείλτε χρήματα

Προσθέστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και ρυθμίστε τη μεταφορά. Μόλις πάρουμε τα χρήματα θα αναλάβουμε τα υπόλοιπα.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας

Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να ενημερώνεστε για τη μεταφορά σας.

Το Xe εμπιστεύονται εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο

More ways Xe can help you

Ανακαλύψτε τι άλλο μπορεί να κάνει το Xe για εσάς

Είστε περίεργοι για την εμβέλεια της τεχνογνωσίας μας; Οι πελάτες μας βασίζονται σε εμάς για τα πάντα, από καθημερινές μεταφορές μέχρι σημαντικές συναλλαγές. Εξερευνήστε τις πιο δημοφιλείς επιλογές μεταφοράς μας.

Μάθετε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις για μεταφορά μεγάλων χρημάτων