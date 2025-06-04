Η αποστολή μεγάλων χρηματικών ποσών με το Xe είναι πολύ εύκολη. Απλά ακολουθήστε τα παρακάτω 6 βήματα.



Βήμα 1: Εγγραφείτε δωρεάν

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Xe ή εγγραφείτε δωρεάν. Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά, το μόνο που χρειάζεστε είναι μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.



Βήμα 2: Ζητήστε προσφορά

Ενημερώστε μας για το νόμισμα που θέλετε να μεταφέρετε, το ποσό των χρημάτων που θέλετε να στείλετε και τον προορισμό.



Βήμα 3: Προσθέστε τον παραλήπτη σας

Δώστε τις πληροφορίες πληρωμής του παραλήπτη σας (θα χρειαστείτε στοιχεία όπως το όνομα και τη διεύθυνσή του).



Βήμα 4: Επαληθεύστε την ταυτότητά σας

Για ορισμένες μεταφορές, ενδέχεται να χρειαστούμε έγγραφα ταυτοποίησης για να επιβεβαιώσουμε ότι είστε πραγματικά εσείς και να διατηρήσουμε τα χρήματά σας ασφαλή.



Βήμα 5: Επιβεβαιώστε την προσφορά σας

Επιβεβαιώστε και χρηματοδοτήστε τη μεταφορά σας με τραπεζικό λογαριασμό, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και είστε έτοιμοι!



Βήμα 6: Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας

Δείτε πού βρίσκονται τα χρήματά σας και πότε φτάνουν στον παραλήπτη σας. Λάβετε υποστήριξη μέσω ζωντανής συνομιλίας, τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.