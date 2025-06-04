Μεταφορά χρημάτων για αγορά ακινήτου στο εξωτερικό
Μην αφήσετε την ιδέα της μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό να σταθεί εμπόδιο στο μέλλον σας. Η μετακίνηση μεγάλων ποσών στο εξωτερικό πρέπει να είναι απλή, όχι αγχωτική. Με τις γρήγορες και αξιόπιστες μεταφορές μας, η εξασφάλιση της κατοικίας των ονείρων σας στο εξωτερικό είναι μόνο η αρχή.
Είτε αγοράζετε εξοχικό σπίτι, είτε μετακομίζετε για λόγους εργασίας, είτε επενδύετε σε ακίνητα, η τεχνογνωσία της Xe είναι το κλειδί για να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Εξορθολογίζουμε τις μεγάλες διεθνείς μεταφορές για να απλοποιήσουμε τη διαδικασία για εσάς.
24/5 υποστήριξη από εμπειρογνώμονες σε παγκόσμιο επίπεδο
Εάν χρειάζεστε υποστήριξη για τη ρύθμιση της μεταβίβασης για τη διεθνή αγορά ακινήτου σας, οι ειδικοί μας στη μεταβίβαση είναι εδώ για να σας βοηθήσουν - επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!
Επιτόκια που χτυπούν τις τράπεζες
Προσφέρουμε σταθερά καλύτερες τιμές από τις τράπεζες, εξασφαλίζοντάς σας τη μεγαλύτερη αξία για τα χρήματά σας. Συγκρίνετε μας με την τράπεζά σας και δείτε τη διαφορά.
Χαμηλές έως μηδενικές αμοιβές
Χρεώνουμε λιγότερο, ώστε να εξοικονομείτε περισσότερα. Επιπλέον, εμφανίζουμε πάντα όλες τις χρεώσεις πριν επιβεβαιώσετε τη μεταφορά σας, ώστε να γνωρίζετε ακριβώς τι πληρώνετε.
Αστραπιαίες μεταφορές
Κάνουμε την αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό γρήγορη και εύκολη. 90% των μεταφορών φτάνουν μέσα σε λίγα λεπτά, διασφαλίζοντας ότι τα χρήματά σας φτάνουν στον προορισμό τους όταν τα χρειάζεστε.
30+ χρόνια αριστείας
Η φήμη μας βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Περισσότεροι από 280 εκατ. άνθρωποι βασίζονται στις ασφαλείς υπηρεσίες μας για τη διεκπεραίωση χιλιάδων παγκόσμιων συναλλαγών καθημερινά.
Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο
Με την παρακολούθηση της μεταφοράς σε πραγματικό χρόνο, είστε πάντα ενήμεροι. Πρόσβαση σε ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο ανά πάσα στιγμή, απευθείας από το λογαριασμό σας.
Επαναλαμβανόμενες πληρωμές
Θέλετε να ρυθμίσετε επαναλαμβανόμενες πληρωμές για πράγματα όπως φόροι, λογαριασμοί, επενδύσεις ή υποθήκες; Το Xe σας διευκολύνει στη ρύθμιση επαναλαμβανόμενων πληρωμών.
Στείλτε με εμπιστοσύνη
Ως μέλος της οικογένειας Euronet Worldwide, οι πελάτες μας μας εμπιστεύτηκαν πέρυσι για την ασφαλή επεξεργασία διεθνών μεταφορών χρημάτων αξίας άνω των 115 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με εξαιρετικές τιμές και χαμηλές χρεώσεις, διευκολύνουμε την αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό.
Αυτοματοποίηση μεταφορών για έγκαιρες πληρωμές
Όταν αγοράζετε διεθνή ακίνητα, είναι ζωτικής σημασίας να προγραμματίσετε δαπάνες όπως οι τοπικοί φόροι, η συντήρηση και τα πρόσθετα τέλη. Με το Xe, μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα αυτές τις επαναλαμβανόμενες πληρωμές και να εξοικονομείτε περισσότερα χρήματα, εξασφαλίζοντας ότι θα έχετε επιπλέον διαθέσιμα κεφάλαια για την κάλυψη των τρεχουσών δαπανών σας.
Μεταφέρετε περισσότερα με υψηλότερα όρια αποστολής
Προσφέρουμε υψηλότερα όρια μεταφοράς από τις παραδοσιακές τράπεζες, επιτρέποντάς σας να στέλνετε περισσότερα με μία μόνο μεταφορά. Αποχαιρετήστε το μοίρασμα μεγαλύτερων ποσών και απολαύστε έναν απλούστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο διακίνησης των χρημάτων σας.
Χωρίς εκπλήξεις με εκ των προτέρων τιμές και χρεώσεις
Η Xe δεσμεύεται για πλήρη διαφάνεια. Οι τιμές και οι αμοιβές μας είναι πάντα σαφείς και εμφανίζονται εκ των προτέρων, ώστε να γνωρίζετε το πραγματικό κόστος της μεταφοράς σας, εξασφαλίζοντας ότι θα έχετε την καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας-τιμής με τα χρήματά σας.
Πώς να μεταφέρετε χρήματα για την αγορά του ακινήτου των ονείρων σας
Δημιουργία λογαριασμού
Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και κάποιες πρόσθετες πληροφορίες.
Άμεση προσφορά
Λάβετε μια ζωντανή τραπεζική ισοτιμία μεταφοράς χρημάτων για το νόμισμα που επιλέξατε.
Ρύθμιση μεταφοράς
Δώστε τα απαραίτητα στοιχεία για να ρυθμίσετε τη μεταφορά σας. Για συναλλαγές που υπερβαίνουν τα online όρια, η ειδική ομάδα υποστήριξής μας είναι εδώ για να σας καθοδηγήσει σε κάθε σας βήμα.
Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας
Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να ενημερώνεστε για τη μεταφορά σας.
Το Xe εμπιστεύονται εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο
Συχνές ερωτήσεις για μεταφορά μεγάλων χρημάτων
Η αποστολή μεγάλων χρηματικών ποσών με το Xe είναι πολύ εύκολη. Απλά ακολουθήστε τα παρακάτω 6 βήματα.
Βήμα 1: Εγγραφείτε δωρεάν
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Xe ή εγγραφείτε δωρεάν. Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά, το μόνο που χρειάζεστε είναι μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Βήμα 2: Ζητήστε προσφορά
Ενημερώστε μας για το νόμισμα που θέλετε να μεταφέρετε, το ποσό των χρημάτων που θέλετε να στείλετε και τον προορισμό.
Βήμα 3: Προσθέστε τον παραλήπτη σας
Δώστε τις πληροφορίες πληρωμής του παραλήπτη σας (θα χρειαστείτε στοιχεία όπως το όνομα και τη διεύθυνσή του).
Βήμα 4: Επαληθεύστε την ταυτότητά σας
Για ορισμένες μεταφορές, ενδέχεται να χρειαστούμε έγγραφα ταυτοποίησης για να επιβεβαιώσουμε ότι είστε πραγματικά εσείς και να διατηρήσουμε τα χρήματά σας ασφαλή.
Βήμα 5: Επιβεβαιώστε την προσφορά σας
Επιβεβαιώστε και χρηματοδοτήστε τη μεταφορά σας με τραπεζικό λογαριασμό, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και είστε έτοιμοι!
Βήμα 6: Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας
Δείτε πού βρίσκονται τα χρήματά σας και πότε φτάνουν στον παραλήπτη σας. Λάβετε υποστήριξη μέσω ζωντανής συνομιλίας, τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στο Xe, προσφέρουμε πολλαπλούς τρόπους αποστολής χρημάτων.
Άμεση χρέωση ACH (συνιστάται για μεγάλες μεταφορές):
Οι πληρωμές με απευθείας χρέωση ή με αυτόματο γραφείο διακανονισμού (ACH) παίρνουν χρήματα απευθείας από τον τραπεζικό σας λογαριασμό.
Wire Transfer (συνιστάται για μεγάλες μεταφορές):
Τα τραπεζικά εμβάσματα μεταφέρουν χρήματα από την τράπεζά σας στη δική μας. Συνήθως λαμβάνουμε τα χρήματα σε 24 ώρες.
Χρεωστική ή πιστωτική κάρτα:
Οι πληρωμές με κάρτα συνήθως διαρκούν λιγότερο από 24 ώρες. Ωστόσο, οι πληρωμές με κάρτα επιβαρύνονται με μια μικρή πρόσθετη χρέωση.
Η έναρξη μιας μεταφοράς χρημάτων αποκαλύπτει τις τυπικές διάρκειες. Οι εκτιμήσεις του χρόνου παράδοσης ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με το νόμισμα, τον προορισμό και τη μέθοδο πληρωμής. Παρακολουθήστε τις μεταφορές χρησιμοποιώντας την οθόνη Δραστηριότητα στην εφαρμογή Xe ή στον ιστότοπο και συνομιλήστε ζωντανά με την εικονική μας βοηθό, Lexi, για βοήθεια.
Γρηγορότερες επιλογές πληρωμής:
Οι μεταφορές ξεκινούν μόλις λάβουμε την πληρωμή σας.
Οι πληρωμές με κάρτα είναι οι ταχύτερες, καθώς η επεξεργασία τους γίνεται σχεδόν αμέσως. Επιλέξτε πληρωμή με κάρτα για επείγουσες μεταφορές.
Τα τραπεζικά εμβάσματα, οι άμεσες χρεώσεις και τα ACH είναι λίγο πιο αργά και χρειάζονται έως και 2 εργάσιμες ημέρες για να φτάσουν σε εμάς.
Χρονικά πλαίσια παράδοσης:
Μετά την παραλαβή της πληρωμής σας, στέλνουμε τα χρήματά σας. Αφήστε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες για να φτάσουν οι μεταφορές στους παραλήπτες, ανάλογα με το νόμισμα και τον προορισμό. Για ανησυχίες, συνομιλήστε με τη Lexi για να παρακολουθήσετε τις μεταφορές.
Για να πραγματοποιήσετε μια μεταφορά χρημάτων με το Xe, θα χρειαστείτε τα στοιχεία της τράπεζάς σας, τα στοιχεία της τράπεζας του παραλήπτη σας, το ποσό που μεταφέρετε και το νόμισμα στο οποίο θέλετε να ανταλλάξετε.
Μόλις επιβεβαιώσετε τις πληροφορίες και λάβετε την πληρωμή σας, ξεκινά η μεταφορά.
Για την ασφάλειά σας, έχουμε όρια στο ποσό που μπορείτε να στείλετε με μία μόνο ηλεκτρονική μεταφορά.
Όριο ηλεκτρονικής μεταφοράς ανά περιοχή:
Ηνωμένο Βασίλειο & Ευρώπη (GBEU): 350.000 GBP ή ισοδύναμο νόμισμα αποστολής
Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ): 535.000 USD ή ισοδύναμο νόμισμα αποστολής
Καναδάς (CA): 560.000 CAD ή ισοδύναμο νόμισμα αποστολής
Αυστραλία & Νέα Ζηλανδία (AUNZ): ή ισοδύναμο νόμισμα αποστολής
Η μέθοδος πληρωμής που επιλέγετε μπορεί επίσης να καθορίσει το ποσό που μπορείτε να στείλετε μαζί μας. Διαβάστε τις Συχνές ερωτήσεις μας για περισσότερες πληροφορίες και δείτε μια λίστα με τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής.
Πελάτες στον Καναδά και τις ΗΠΑ που πληρώνουν μέσω τράπεζας ή τραπεζικού εμβάσματος:
Οι πελάτες στον Καναδά πρέπει να στείλουν $3000 CAD ή περισσότερα για να πληρώσουν μέσω τράπεζας ή τραπεζικού εμβάσματος
Οι πελάτες στις ΗΠΑ πρέπει να στείλουν $3000 USD ή περισσότερα για να πληρώσουν μέσω τράπεζας ή τραπεζικού εμβάσματος
Στη Xe, εφαρμόζουμε μέτρα ασφαλείας τελευταίας τεχνολογίας για την προστασία των κεφαλαίων σας και των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτό περιλαμβάνει:
Κρυπτογράφηση:
Όλα τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω της πλατφόρμας μας κρυπτογραφούνται με τη χρήση τεχνολογίας SSL (Secure Socket Layer).
Κανονιστική συμμόρφωση:
Ρυθμιζόμαστε από τις χρηματοπιστωτικές αρχές σε πολλές δικαιοδοσίες, διασφαλίζοντας την τήρηση αυστηρών προτύπων ασφαλείας.
Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων:
Προσφέρουμε έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) για να προσθέσουμε ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στο λογαριασμό σας.
Πρόληψη της απάτης:
Υπάρχουν προηγμένα συστήματα παρακολούθησης για τον εντοπισμό και την πρόληψη δόλιων δραστηριοτήτων.
Ασφαλείς μέθοδοι πληρωμής:
Χρησιμοποιούμε μόνο ασφαλείς και αξιόπιστες μεθόδους πληρωμής για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των χρημάτων σας κατά τη διαδικασία μεταφοράς.
Εάν στέλνετε περισσότερα από 50.000 δολάρια ΗΠΑ ετησίως (ή το ισοδύναμο σε τοπικό νόμισμα), είστε επιλέξιμοι για αυτή την υπηρεσία.
Ακολουθούν μερικά μόνο πράγματα με τα οποία μπορεί να σας βοηθήσει η ομάδα μας:
- Υποστήριξη στη ρύθμιση μεγάλων μεταφορών
- Δημιουργία προθεσμιακής εντολής για να κλειδώσετε την τρέχουσα τιμή αποστολής για έως και 24 μήνες
- Δημιουργία εντολών αγοράς για να μπορείτε να στέλνετε χρήματα όταν επιτευχθεί μια τιμή-στόχος
- Δημιουργία τακτικής πληρωμής για την πραγματοποίηση τακτικών, αυτοματοποιημένων μεταφορών με σταθερές τιμές, όπως ακριβώς οι συνήθεις άμεσες χρεώσεις σας
Αν θέλετε να μιλήσετε με ένα μέλος της ομάδας μας, μπορείτε να μας καλέσετε χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία:
Ηνωμένο Βασίλειο (GB): + Ευρώπη (ΕΕ): + Νέα Ζηλανδία (NZ):Αυστραλία (AU): +6499054625 (9am-7pm NZT): +(9am-7pm NZT)
Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ): Καναδάς (CA): +17372557830 (7am-5pm PT): +16474753660 (7am-5pm PT)