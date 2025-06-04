Μεταφορά χρημάτων για αγορά ακινήτου στο εξωτερικό

Μην αφήσετε την ιδέα της μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό να σταθεί εμπόδιο στο μέλλον σας. Η μετακίνηση μεγάλων ποσών στο εξωτερικό πρέπει να είναι απλή, όχι αγχωτική. Με τις γρήγορες και αξιόπιστες μεταφορές μας, η εξασφάλιση της κατοικίας των ονείρων σας στο εξωτερικό είναι μόνο η αρχή.

Συγκρίνετε μας με την τράπεζά σας και δείτε τη διαφορά της Xe

Είτε αγοράζετε εξοχικό σπίτι, είτε μετακομίζετε για λόγους εργασίας, είτε επενδύετε σε ακίνητα, η τεχνογνωσία της Xe είναι το κλειδί για να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Εξορθολογίζουμε τις μεγάλες διεθνείς μεταφορές για να απλοποιήσουμε τη διαδικασία για εσάς.

24/5 υποστήριξη από εμπειρογνώμονες σε παγκόσμιο επίπεδο

Εάν χρειάζεστε υποστήριξη για τη ρύθμιση της μεταβίβασης για τη διεθνή αγορά ακινήτου σας, οι ειδικοί μας στη μεταβίβαση είναι εδώ για να σας βοηθήσουν - επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!

Απολαύστε το πλεονέκτημα της Xe

Επιτόκια που χτυπούν τις τράπεζες

Προσφέρουμε σταθερά καλύτερες τιμές από τις τράπεζες, εξασφαλίζοντάς σας τη μεγαλύτερη αξία για τα χρήματά σας. Συγκρίνετε μας με την τράπεζά σας και δείτε τη διαφορά.

Χαμηλές έως μηδενικές αμοιβές

Χρεώνουμε λιγότερο, ώστε να εξοικονομείτε περισσότερα. Επιπλέον, εμφανίζουμε πάντα όλες τις χρεώσεις πριν επιβεβαιώσετε τη μεταφορά σας, ώστε να γνωρίζετε ακριβώς τι πληρώνετε.

Αστραπιαίες μεταφορές

Κάνουμε την αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό γρήγορη και εύκολη. 90% των μεταφορών φτάνουν μέσα σε λίγα λεπτά, διασφαλίζοντας ότι τα χρήματά σας φτάνουν στον προορισμό τους όταν τα χρειάζεστε.

30+ χρόνια αριστείας

Η φήμη μας βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Περισσότεροι από 280 εκατ. άνθρωποι βασίζονται στις ασφαλείς υπηρεσίες μας για τη διεκπεραίωση χιλιάδων παγκόσμιων συναλλαγών καθημερινά.

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο

Με την παρακολούθηση της μεταφοράς σε πραγματικό χρόνο, είστε πάντα ενήμεροι. Πρόσβαση σε ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο ανά πάσα στιγμή, απευθείας από το λογαριασμό σας.

Επαναλαμβανόμενες πληρωμές

Θέλετε να ρυθμίσετε επαναλαμβανόμενες πληρωμές για πράγματα όπως φόροι, λογαριασμοί, επενδύσεις ή υποθήκες; Το Xe σας διευκολύνει στη ρύθμιση επαναλαμβανόμενων πληρωμών.

Στείλτε με εμπιστοσύνη

Ως μέλος της οικογένειας Euronet Worldwide, οι πελάτες μας μας εμπιστεύτηκαν πέρυσι για την ασφαλή επεξεργασία διεθνών μεταφορών χρημάτων αξίας άνω των 115 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με εξαιρετικές τιμές και χαμηλές χρεώσεις, διευκολύνουμε την αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό.

Αυτοματοποίηση μεταφορών για έγκαιρες πληρωμές

Όταν αγοράζετε διεθνή ακίνητα, είναι ζωτικής σημασίας να προγραμματίσετε δαπάνες όπως οι τοπικοί φόροι, η συντήρηση και τα πρόσθετα τέλη. Με το Xe, μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα αυτές τις επαναλαμβανόμενες πληρωμές και να εξοικονομείτε περισσότερα χρήματα, εξασφαλίζοντας ότι θα έχετε επιπλέον διαθέσιμα κεφάλαια για την κάλυψη των τρεχουσών δαπανών σας.

Μεταφέρετε περισσότερα με υψηλότερα όρια αποστολής

Προσφέρουμε υψηλότερα όρια μεταφοράς από τις παραδοσιακές τράπεζες, επιτρέποντάς σας να στέλνετε περισσότερα με μία μόνο μεταφορά. Αποχαιρετήστε το μοίρασμα μεγαλύτερων ποσών και απολαύστε έναν απλούστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο διακίνησης των χρημάτων σας.

Χωρίς εκπλήξεις με εκ των προτέρων τιμές και χρεώσεις

Η Xe δεσμεύεται για πλήρη διαφάνεια. Οι τιμές και οι αμοιβές μας είναι πάντα σαφείς και εμφανίζονται εκ των προτέρων, ώστε να γνωρίζετε το πραγματικό κόστος της μεταφοράς σας, εξασφαλίζοντας ότι θα έχετε την καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας-τιμής με τα χρήματά σας.

Πώς να μεταφέρετε χρήματα για την αγορά του ακινήτου των ονείρων σας

Δημιουργία λογαριασμού

Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και κάποιες πρόσθετες πληροφορίες.

Άμεση προσφορά

Λάβετε μια ζωντανή τραπεζική ισοτιμία μεταφοράς χρημάτων για το νόμισμα που επιλέξατε.

Ρύθμιση μεταφοράς

Δώστε τα απαραίτητα στοιχεία για να ρυθμίσετε τη μεταφορά σας. Για συναλλαγές που υπερβαίνουν τα online όρια, η ειδική ομάδα υποστήριξής μας είναι εδώ για να σας καθοδηγήσει σε κάθε σας βήμα.

Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας

Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να ενημερώνεστε για τη μεταφορά σας.

Το Xe εμπιστεύονται εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο

Ανακαλύψτε τι άλλο μπορεί να κάνει το Xe για εσάς

Είστε περίεργοι για την εμβέλεια της τεχνογνωσίας μας; Οι πελάτες μας βασίζονται σε εμάς για τα πάντα, από καθημερινές μεταφορές μέχρι σημαντικές συναλλαγές. Εξερευνήστε τις πιο δημοφιλείς επιλογές μεταφοράς μας.

Συχνές ερωτήσεις για μεταφορά μεγάλων χρημάτων