Πληρώστε την υποθήκη σας στο εξωτερικό ή εισπράξτε το ενοίκιο με γρήγορες, ασφαλείς μεταφορές που απλοποιούν τη διαχείριση των οικονομικών σας.

Μεταφορά με εμπιστοσύνη
Maintain your overseas mortgage with ease

Διαχειριστείτε με ευκολία την υποθήκη σας & μεταφορές ενοικίων

Είτε πρόκειται για την πληρωμή μιας διεθνούς υποθήκης είτε για τη διαχείριση μεταφορών ενοικίου, κάνουμε τις διεθνείς μεταφορές χρημάτων εύκολες και χωρίς άγχος. Επωφεληθείτε από αξιόπιστες διασυνοριακές μεταφορές και υποστήριξη από ειδικούς για μια απρόσκοπτη εμπειρία.

Speak with our transfer experts

24/5 υποστήριξη από εμπειρογνώμονες σε παγκόσμιο επίπεδο

Η ανταλλαγή και η μεταφορά χρημάτων πρέπει να είναι απλή. Επικοινωνήστε με τους ειδικούς της Xe σε θέματα μεταφορών, αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών ή πώς να ξεκινήσετε τις διεθνείς μεταφορές υποθηκών ή ενοικίων.

Απολαύστε το πλεονέκτημα της Xe

Maximize your money with Xe

Επιτόκια που χτυπούν τις τράπεζες

Προσφέρουμε σταθερά καλύτερες τιμές από τις τράπεζες, εξασφαλίζοντάς σας τη μεγαλύτερη αξία για τα χρήματά σας. Συγκρίνετε μας με την τράπεζά σας και δείτε τη διαφορά.

What you see is what you get

Χαμηλές έως μηδενικές αμοιβές

Χρεώνουμε λιγότερο, ώστε να εξοικονομείτε περισσότερα. Επιπλέον, εμφανίζουμε πάντα όλες τις χρεώσεις πριν επιβεβαιώσετε τη μεταφορά σας, ώστε να γνωρίζετε ακριβώς τι πληρώνετε.

90% of transfers arrive in minutes.

Αστραπιαίες μεταφορές

Κάνουμε την αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό γρήγορη και εύκολη. 90% των μεταφορών φτάνουν μέσα σε λίγα λεπτά, διασφαλίζοντας ότι τα χρήματά σας φτάνουν στον προορισμό τους όταν τα χρειάζεστε.

Trusted & Secure

30+ χρόνια αριστείας

Η φήμη μας βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Περισσότεροι από 280 εκατ. άνθρωποι βασίζονται στις ασφαλείς υπηρεσίες μας για τη διεκπεραίωση χιλιάδων παγκόσμιων συναλλαγών καθημερινά.

Track every step of the way

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο

Με την παρακολούθηση της μεταφοράς σε πραγματικό χρόνο, είστε πάντα ενήμεροι. Πρόσβαση σε ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο ανά πάσα στιγμή, απευθείας από το λογαριασμό σας.

Set it and forget it

Επαναλαμβανόμενες πληρωμές

Θέλετε να ρυθμίσετε επαναλαμβανόμενες πληρωμές για πράγματα όπως φόροι, λογαριασμοί, επενδύσεις ή υποθήκες; Το Xe σας διευκολύνει στη ρύθμιση επαναλαμβανόμενων πληρωμών.

Συγκρίνετε μας με την τράπεζά σας

Η Xe προσφέρει σταθερά καλύτερες συναλλαγματικές ισοτιμίες από τις τράπεζες, ώστε να μπορείτε να κρατάτε περισσότερα χρήματα στην τσέπη σας. Με εκ των προτέρων τιμολόγηση και χωρίς αιφνιδιαστικές χρεώσεις, ξεπερνάμε τις παραδοσιακές τράπεζες.

Πώς να διαχειρίζεστε τις μεταβιβάσεις υποθηκών & με το Xe

Create account

Δημιουργία λογαριασμού

Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και κάποιες πρόσθετες πληροφορίες.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Άμεση προσφορά

Λάβετε μια ζωντανή τραπεζική ισοτιμία μεταφοράς χρημάτων για το νόμισμα που επιλέξατε.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Στείλτε χρήματα

Προσθέστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και ρυθμίστε τη μεταφορά. Μόλις πάρουμε τα χρήματα θα αναλάβουμε τα υπόλοιπα.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας

Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να ενημερώνεστε για τη μεταφορά σας.

Never miss a payment

Μην χάνετε ποτέ ημερομηνία λήξης με προγραμματισμένες μεταφορές

Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να χάνεις την ημερομηνία λήξης μιας πληρωμής. Με το Xe, μπορείτε να αυτοματοποιήσετε τις μεγάλες μεταφορές χρημάτων σας, μειώνοντας τον κίνδυνο να χάσετε μια πληρωμή και να υποστείτε τέλη καθυστέρησης και επιπλοκές.

Το Xe εμπιστεύονται εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο

More ways Xe can help you

Ανακαλύψτε τι άλλο μπορεί να κάνει το Xe για εσάς

Είστε περίεργοι για την εμβέλεια της τεχνογνωσίας μας; Οι πελάτες μας βασίζονται σε εμάς για τα πάντα, από καθημερινές μεταφορές μέχρι σημαντικές συναλλαγές. Εξερευνήστε τις πιο δημοφιλείς επιλογές μεταφοράς μας.

