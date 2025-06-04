Νέο ξεκίνημα για εσάς, γνώριμο έδαφος για εμάς

Η μετακόμιση στο εξωτερικό φέρνει πολλές αλλαγές και αβεβαιότητα, αλλά η αξιοπιστία μας παραμένει σταθερή.

Μεταφορά με εμπιστοσύνη
Ενίσχυση της μετεγκατάστασής σας στο εξωτερικό

Είτε μετακομίζετε για μια νέα θέση εργασίας, είτε συνεχίζετε τις σπουδές σας, είτε ξεκινάτε ένα νέο κεφάλαιο σε μια νέα χώρα, η Xe διασφαλίζει ότι τα χρήματά σας θα φτάσουν εκεί που πρέπει να πάνε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Οι απρόσκοπτες μεταφορές μας καθιστούν τη διαχείριση των οικονομικών σας ένα πράγμα λιγότερο που πρέπει να σας απασχολεί κατά τη διάρκεια της μεγάλης μετακόμισής σας.

Speak with our transfer experts

24/5 υποστήριξη από εμπειρογνώμονες σε παγκόσμιο επίπεδο

Επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις μεγάλες μεταφορές χρημάτων ή αν θέλετε να μάθετε πώς η Xe μπορεί να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρήματα για τη μετεγκατάστασή σας στο εξωτερικό. Συνδεθείτε με τους ειδικούς μας στη μεταφορά σήμερα μέσω τηλεφώνου, ζωντανής συνομιλίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Απολαύστε το πλεονέκτημα της Xe

Επιτόκια που χτυπούν τις τράπεζες

Προσφέρουμε σταθερά καλύτερες τιμές από τις τράπεζες, εξασφαλίζοντάς σας τη μεγαλύτερη αξία για τα χρήματά σας. Συγκρίνετε μας με την τράπεζά σας και δείτε τη διαφορά.

Χαμηλές έως μηδενικές αμοιβές

Χρεώνουμε λιγότερο, ώστε να εξοικονομείτε περισσότερα. Επιπλέον, εμφανίζουμε πάντα όλες τις χρεώσεις πριν επιβεβαιώσετε τη μεταφορά σας, ώστε να γνωρίζετε ακριβώς τι πληρώνετε.

Αστραπιαίες μεταφορές

Κάνουμε την αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό γρήγορη και εύκολη. 90% των μεταφορών φτάνουν μέσα σε λίγα λεπτά, διασφαλίζοντας ότι τα χρήματά σας φτάνουν στον προορισμό τους όταν τα χρειάζεστε.

30+ χρόνια αριστείας

Η φήμη μας βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Περισσότεροι από 280 εκατ. άνθρωποι βασίζονται στις ασφαλείς υπηρεσίες μας για τη διεκπεραίωση χιλιάδων παγκόσμιων συναλλαγών καθημερινά.

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο

Με την παρακολούθηση της μεταφοράς σε πραγματικό χρόνο, είστε πάντα ενήμεροι. Πρόσβαση σε ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο ανά πάσα στιγμή, απευθείας από το λογαριασμό σας.

Επαναλαμβανόμενες πληρωμές

Θέλετε να ρυθμίσετε επαναλαμβανόμενες πληρωμές για πράγματα όπως φόροι, λογαριασμοί, επενδύσεις ή υποθήκες; Το Xe σας διευκολύνει στη ρύθμιση επαναλαμβανόμενων πληρωμών.

Συγκρίνετε μας με την τράπεζά σας

Η Xe προσφέρει σταθερά καλύτερες συναλλαγματικές ισοτιμίες από τις τράπεζες, ώστε να μπορείτε να κρατάτε περισσότερα χρήματα στην τσέπη σας. Με εκ των προτέρων τιμολόγηση και χωρίς αιφνιδιαστικές χρεώσεις, ξεπερνάμε τις παραδοσιακές τράπεζες.

Μεταφέρετε περισσότερα με υψηλότερα όρια αποστολής

Προσφέρουμε υψηλότερα όρια μεταφοράς από τις παραδοσιακές τράπεζες, επιτρέποντάς σας να στέλνετε περισσότερα με μία μόνο μεταφορά. Αποχαιρετήστε το μοίρασμα μεγαλύτερων ποσών και απολαύστε έναν απλούστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο διακίνησης των χρημάτων σας.

Εξοικονομήστε περισσότερα σε καθημερινούς λογαριασμούς και έξοδα

Όταν μετακομίζετε στο εξωτερικό, είναι σημαντικό να προγραμματίζετε επαναλαμβανόμενους λογαριασμούς. Με το Xe, μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα αυτές τις πληρωμές και να εξοικονομείτε περισσότερα με επιτόκια που ξεπερνούν τα τραπεζικά, εξασφαλίζοντας ότι έχετε τα κεφάλαια που χρειάζεστε για να καλύπτετε τις τακτικές σας δαπάνες.

Πώς να μεταφέρετε χρήματα για τη μετεγκατάστασή σας στο εξωτερικό με την Xe

Δημιουργία λογαριασμού

Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και κάποιες πρόσθετες πληροφορίες.

Άμεση προσφορά

Λάβετε μια ζωντανή τραπεζική ισοτιμία μεταφοράς χρημάτων για το νόμισμα που επιλέξατε.

Στείλτε χρήματα

Προσθέστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και ρυθμίστε τη μεταφορά. Μόλις πάρουμε τα χρήματα θα αναλάβουμε τα υπόλοιπα.

Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας

Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να ενημερώνεστε για τη μεταφορά σας.

Το Xe εμπιστεύονται εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο

Ανακαλύψτε τι άλλο μπορεί να κάνει το Xe για εσάς

Είστε περίεργοι για την εμβέλεια της τεχνογνωσίας μας; Οι πελάτες μας βασίζονται σε εμάς για τα πάντα, από καθημερινές μεταφορές μέχρι σημαντικές συναλλαγές. Εξερευνήστε τις πιο δημοφιλείς επιλογές μεταφοράς μας.

