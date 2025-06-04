Η έναρξη μιας μεταφοράς χρημάτων αποκαλύπτει τις τυπικές διάρκειες. Οι εκτιμήσεις του χρόνου παράδοσης ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με το νόμισμα, τον προορισμό και τη μέθοδο πληρωμής. Παρακολουθήστε τις μεταφορές χρησιμοποιώντας την οθόνη Δραστηριότητα στην εφαρμογή Xe ή στον ιστότοπο και συνομιλήστε ζωντανά με την εικονική μας βοηθό, Lexi, για βοήθεια.



Γρηγορότερες επιλογές πληρωμής:

Οι μεταφορές ξεκινούν μόλις λάβουμε την πληρωμή σας.



Οι πληρωμές με κάρτα είναι οι ταχύτερες, καθώς η επεξεργασία τους γίνεται σχεδόν αμέσως. Επιλέξτε πληρωμή με κάρτα για επείγουσες μεταφορές.



Τα τραπεζικά εμβάσματα, οι άμεσες χρεώσεις και τα ACH είναι λίγο πιο αργά και χρειάζονται έως και 2 εργάσιμες ημέρες για να φτάσουν σε εμάς.



Χρονικά πλαίσια παράδοσης:

Μετά την παραλαβή της πληρωμής σας, στέλνουμε τα χρήματά σας. Αφήστε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες για να φτάσουν οι μεταφορές στους παραλήπτες, ανάλογα με το νόμισμα και τον προορισμό. Για ανησυχίες, συνομιλήστε με τη Lexi για να παρακολουθήσετε τις μεταφορές.