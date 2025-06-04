Στείλτε χρήματα στην οικογένεια

Η οικογένεια είναι το παν και το καταλαβαίνουμε. Στείλτε χρήματα στους αγαπημένους σας στο εξωτερικό με μεταφορές που είναι γρήγορες, ασφαλείς και αξιόπιστες - επειδή η ευτυχία τους και η δική σας ψυχική ηρεμία έχουν μεγαλύτερη σημασία.

Δείτε πόσο εύκολο είναι
Save more, transfer more

Συγκρίνετε τιμές και ανακαλύψτε την εξοικονόμηση

Κάνουμε την αποστολή χρημάτων στην οικογένεια στο εξωτερικό απλή, ασφαλή και γρήγορη. Και με τα επιτόκια που ξεπερνούν τα τραπεζικά και τις χαμηλές χρεώσεις μας, μπορείτε να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο ότι οι αγαπημένοι σας λαμβάνουν τα μέγιστα από κάθε μεταφορά.

We’re here to help

24/5 υποστήριξη από εμπειρογνώμονες σε παγκόσμιο επίπεδο

Πιστεύουμε ότι η μεταφορά χρημάτων για τη στήριξη της οικογένειάς σας πρέπει να είναι απλή και ασφαλής. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη μεταφορά σας ή χρειάζεστε βοήθεια για να ξεκινήσετε, οι ειδικοί μας στη μεταφορά είναι εδώ για εσάς ανά πάσα στιγμή.

Καλέστε μας: +1 (800) 772-7779

Απολαύστε το πλεονέκτημα της Xe

Maximize your money with Xe

Επιτόκια που χτυπούν τις τράπεζες

Προσφέρουμε σταθερά καλύτερες τιμές από τις τράπεζες, εξασφαλίζοντάς σας τη μεγαλύτερη αξία για τα χρήματά σας. Συγκρίνετε μας με την τράπεζά σας και δείτε τη διαφορά.

What you see is what you get

Χαμηλές έως μηδενικές αμοιβές

Χρεώνουμε λιγότερο, ώστε να εξοικονομείτε περισσότερα. Επιπλέον, εμφανίζουμε πάντα όλες τις χρεώσεις πριν επιβεβαιώσετε τη μεταφορά σας, ώστε να γνωρίζετε ακριβώς τι πληρώνετε.

90% of transfers arrive in minutes.

Αστραπιαίες μεταφορές

Κάνουμε την αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό γρήγορη και εύκολη. 90% των μεταφορών φτάνουν μέσα σε λίγα λεπτά, διασφαλίζοντας ότι τα χρήματά σας φτάνουν στον προορισμό τους όταν τα χρειάζεστε.

Trusted & Secure

30+ χρόνια αριστείας

Η φήμη μας βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Περισσότεροι από 280 εκατ. άνθρωποι βασίζονται στις ασφαλείς υπηρεσίες μας για τη διεκπεραίωση χιλιάδων παγκόσμιων συναλλαγών καθημερινά.

Track every step of the way

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο

Με την παρακολούθηση της μεταφοράς σε πραγματικό χρόνο, είστε πάντα ενήμεροι. Πρόσβαση σε ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο ανά πάσα στιγμή, απευθείας από το λογαριασμό σας.

Set it and forget it

Επαναλαμβανόμενες πληρωμές

Θέλετε να ρυθμίσετε επαναλαμβανόμενες πληρωμές για πράγματα όπως φόροι, λογαριασμοί, επενδύσεις ή υποθήκες; Το Xe σας διευκολύνει στη ρύθμιση επαναλαμβανόμενων πληρωμών.

Στείλτε με εμπιστοσύνη

Ως μέλος της οικογένειας Euronet Worldwide, οι πελάτες μας μας εμπιστεύτηκαν πέρυσι για την ασφαλή επεξεργασία διεθνών μεταφορών χρημάτων αξίας άνω των 115 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με εξαιρετικές τιμές και χαμηλές χρεώσεις, διευκολύνουμε την αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό.

Money there when you need

Αυτοματοποίηση μεταφορών για έγκαιρες πληρωμές

Η αυτοματοποίηση των μεγάλων μεταφορών χρημάτων σας επιτρέπει σε εσάς και τους αγαπημένους σας να διαχειρίζεστε καλύτερα τους προϋπολογισμούς σας, προσθέτοντας συνέπεια στη ζωή σας και στη ζωή του παραλήπτη σας. Με το Xe, μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα αυτές τις επαναλαμβανόμενες πληρωμές.

Your bank doesn’t want you to know about us

Επαναπροσδιορίζοντας τις διεθνείς μεταφορές χρημάτων

Για πάνω από 30 χρόνια, η Xe ξεγελάει τις τράπεζες κάνοντας τις διεθνείς μεταφορές ταχύτερες, ευκολότερες και πιο προσιτές. Ενώ οι τράπεζες προσπαθούν να προλάβουν, εμείς έχουμε κατακτήσει την τέχνη των παγκόσμιων πληρωμών. Δεν είναι περίεργο που 280 εκατομμύρια άνθρωποι μας εμπιστεύονται για όλες τις παγκόσμιες χρηματικές τους ανάγκες.

Πώς να στείλετε χρήματα στους αγαπημένους σας στο εξωτερικό με το Xe

Create account

Δημιουργία λογαριασμού

Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και κάποιες πρόσθετες πληροφορίες.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Άμεση προσφορά

Λάβετε μια ζωντανή τραπεζική ισοτιμία μεταφοράς χρημάτων για το νόμισμα που επιλέξατε.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Στείλτε χρήματα

Προσθέστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και ρυθμίστε τη μεταφορά. Μόλις πάρουμε τα χρήματα θα αναλάβουμε τα υπόλοιπα.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας

Παρακολουθήστε τη μεταφορά σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να ενημερώνεστε για τη μεταφορά σας.

Το Xe εμπιστεύονται εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο

More ways Xe can help you

Ανακαλύψτε τι άλλο μπορεί να κάνει το Xe για εσάς

Είστε περίεργοι για την εμβέλεια της τεχνογνωσίας μας; Οι πελάτες μας βασίζονται σε εμάς για τα πάντα, από καθημερινές μεταφορές μέχρι σημαντικές συναλλαγές. Εξερευνήστε τις πιο δημοφιλείς επιλογές μεταφοράς μας.

Συχνές ερωτήσεις για μεταφορά μεγάλων χρημάτων